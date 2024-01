France: 200 personnalités lancent un appel à une “marche citoyenne” contre la loi immigration

Deux cent personnalités françaises lancent à un appel à une “marche citoyenne” contre la loi immigration, le dimanche 21 janvier courant. L’annonce a été faite ce dimanche par la secrétaire générale de la Confédération française démocratique du travail (CFDT), Marylise Léon.

“C’est un moment extrêmement important, avec 200 personnalités de la société civile, responsables syndicaux, responsables associatifs, scientifiques… On a l’ambition d’une marche citoyenne : les signataires ne le font pas au nom de leur organisation”, a indiqué Marylise Léon au micro de France Inter.

Cette marche aura lieu “à Paris et dans toute la France”, précise encore la syndicaliste, expliquant appeler à la mobilisation en nom propre, et non en tant que numéro un de la CFDT.

Et d’ajouter : “On le fait parce que c’est un moment important de l’histoire politique de ce pays (…) On est à un tournant : des idées d’extrême-droite sont adoptées à l’Assemblée nationale, dans une loi qui renie complètement les valeurs humanistes. Quant au gouvernement qui utilise l’argument comme quoi ce serait une attente des Français, je rappelle qu’une très large majorité d’entre eux était contre les 64 ans (âge légal de départ à la retraite, NDLR). Je m’étonne qu’à ce moment-là, ils ne nous aient pas écouté”.

“La loi a été présentée comme une volonté de mieux intégrer. Comment on intègre mieux lorsqu’on durcit l’accès aux prestations sociales, lorsqu’on remet en question l’automaticité du droit du sol, lorsqu’on restreint l’accès aux allocations familiales ? On demande à des étudiants étrangers d’avoir une caution de retour ! C’est inadmissible”, regrette-t-elle.

Pour rappel, la loi asile et immigration a été largement adoptée le 17 décembre dernier dans la soirée à l’Assemblée nationale avec 349 voix favorables et 186 voix contre. Plus tôt dans la soirée, le texte de loi adopté en commission mixte paritaire (CMP) avait également été plébiscité par le Sénat avec 214 voix pour et 114 voix contre. Le Conseil constitutionnel doit se prononcer sur le texte d’ici la fin du mois de janvier.