France: la loi immigration rejetée, début de la fin pour Darmanin!

En France, le projet de loi immigration défendu par le ministre de l’Intérieur Gérald Darmanin a été rejeté par l’assemblée nationale.

Les partis se réjouissent de ce rejet et de l’échec de Darmanin appelé à tirer des enseignements et rendre illico le tablier.

Débats tendus. Après une heure de débats tendus à l’Assemblée nationale, la motion de rejet portée par les écologistes a finalement été adoptée par les députés dans une ambiance électrique, par 270 voix contre 265, selon Ouest France. À l’issue du vote, la séance a été levée par la présidente de l’Assemblée nationale Yaël Braun-Pivet.

Coup dur. C’est un vrai camouflet pour le gouvernement et Gérald Darmanin. Les débats autour du texte s’arrêtent net, alors qu’ils s’étaient ouverts cet après-midi. « ça sent le bout du chemin » pour Gérald Darmanin et sa loi immigration, a jugé le leader insoumis Jean-Luc Mélenchon sur X.

Loi immigration. Ce projet de loi, voté en première lecture au Sénat, visait notamment à faciliter les expulsions des étrangers menaçant la sécurité nationale d’un côté, et à permettre de l’autre la régularisation de travailleurs sans-papiers dans certains métiers en tension.

La pression est forte sur Gérald Darmanin

Plusieurs députés de la Nupes appellent à la démission de Gérald Darmanin. Olivier Faure, président du PS juge sur X (ex-Twitter) que « [Gérald] Darmanin est désavoué » et que le ministre de l’Intérieur « doit en tirer les conclusions ».

Éric Ciotti se réjouit de cette motion de rejet

Le chef des Républicains réagit à son tour. « Le texte du gouvernement, tel qu’il a été modifié par la Commission des lois ne pouvait en rien répondre au défi migratoire. Nous voulons un texte qui réponde aux vrais défis », affirme Éric Ciotti.

Le « début de la fin » pour Gérald Darmanin tweete Jean-Luc Mélenchon

L’ex-candidat à la présidentielle Jean-Luc Mélenchon tweete à l’instant: « c’est surtout la macronie qui a fini par exaspérer toutes les oppositions. L’arrogant Darmanin a braqué tout le monde. Le début de la fin est commencé ». Il y a quelques minutes, Mathilde Panot, la cheffe des députés insoumis demandait la démission de Gérald Darmanin.

Marine Le Pen « ravie » de cette motion de rejet

« Nous sommes ravis que cette motion ait abouti », salue Marine Le Pen, qui annonce déposer dès demain une proposition de loi sur l’immigration. « La majorité vient de se rendre compte qu’elle est véritablement une minorité »

Concrètement, que signifie cette motion de rejet?

L’adoption de cette motion de rejet entraîne l’interruption de l’examen du texte avant même que ne soient abordés les articles de fond à l’Assemblée nationale.

Les écologistes saluent « l’échec de Gérald Darmanin »

« C’est l’échec de Gérald Darmanin, un ministre qui n’avait ni vision ni cap. Aujourd’hui, c’est une victoire pour toutes celles et tous ceux qui ont choisi de venir vivre leur vie en France », explique Cyrielle Chatelain, présidente des députés écologistes, qui défendait cette motion de rejet. « Le combat continue », ajoute-t-elle.