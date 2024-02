France: Mélenchon critique la position de Hollande sur les victimes du conflit israélo-palestinien

En réponse aux récentes déclarations de François Hollande, Jean-Luc Mélenchon, lors d’un meeting à Belfort le 7 février, a vivement critiqué l’ancien président pour avoir établi une distinction entre les victimes des attaques du 7 octobre et les victimes du conflit à Gaza. Mélenchon, leader de La France insoumise, a fermement rejeté l’idée de deux catégories distinctes de victimes, soulignant l’unité fondamentale de la valeur humaine.

“François Hollande a osé faire une distinction entre les victimes du 7 octobre et les victimes de la guerre à Gaza,” a déclaré Mélenchon, mettant en avant le lourd bilan humain du conflit israélo-palestinien. Selon lui, la distinction faite par Hollande entre les victimes du terrorisme et les victimes de guerre est non seulement inappropriée, mais également inhumaine. “Il n’y a pas deux catégories de morts, jamais”, a-t-il insisté, rappelant les chiffres tragiques des pertes palestiniennes.

Mélenchon a également souligné que pour son mouvement, il n’existe aucune différence de valeur entre une vie et une autre. “La violence n’engendre que la violence,” a-t-il ajouté, réaffirmant sa position contre toute forme de violence armée et de représailles disproportionnées. Il a catégoriquement rejeté toute justification d’attaques armées qui pourraient mener à des actes perçus comme du génocide.

Enfin, le leader de La France insoumise a réitéré son soutien à la solution proposée par l’ONU pour le Proche-Orient, qui prône la création de deux États indépendants. Cette position, selon lui, est la seule voie viable vers une paix durable dans la région.

Mélenchon a appelé à une reconnaissance égale de toutes les victimes du conflit, soulignant la nécessité d’une approche humaine et inclusive dans la résolution des conflits internationaux.