Lors du premier épisode du Meilleur Patissier saison 10, un candidat va faire une révélation assez étonnante.

On peut déja vous parler de Mohamed… Le jeune papa algérien sera plus motivé que jamais pour aller loin dans cette compétition. Et surtout, il veut rendre ses enfants fiers ! D’ailleurs pour son premier gateau, le candidat de M6 va faire une décoration aux couleurs de son pays d’origine, l’Algérie.

Et dans cet extrait exclusif que vous pouvez retrouver juste ci-dessus, Mohamed va faire une grande révélation…

La tarte du patissier représente le drapeau algérien. Il mise sur une ganache pistache, un confit de framboises et une crème pâtissière vanille. Cyril Lignac craint que la crème pâtissière soit un peu lourde. Lors de la dégustation, Mercotte salue le fonçage et Cyril trouve le tout joli et les couleurs agréables a l’oeil.

Comme vous avez pu le voir, Mohamed a expliqué a Cyril Lignac et Mercotte que ses amis ignorent qu’il participe au Meilleur Patissier saison 10 ! Il révèle même qu’ils ne sont pas au courant qu’il fait de la pâtisserie en tant qu’amateur…

Mohamed explique que ses amis sont plus branchés sur le foot que sur les gateaux. Il a alors profité des caméras pour officiellement leur annoncer sa participation a l’émission culinaire de la sixième chaîne.