France: une tentative d’incendie dans une mosquée

Une personne a tenté d’incendier la porte de la mosquée du pays de Morlaix, à Saint-Martin-des-Champs (France), ce samedi 13 janvier 2024, selon la préfecture du Finistère. Une enquête est ouverte.

Ce samedi 13 janvier 2024, « au moment de la prière, un individu a tenté d’incendier la porte de la salle de la mosquée de Saint-Martin-des-Champs, précise la préfecture du Finistère, dans un communiqué, selon Ouest France. Le préfet du Finistère, Alain Espinasse, condamne avec la plus grande fermeté cet acte commis contre un lieu de culte ».

Les faits se seraient déroulés vers 7h 30. Le maire de Saint-Martin-des-Champs, François Hamon, a été appelé peu après et s’est rendu sur place, route de Carhaix, avec Jean-Paul Vermot, maire de Morlaix et président de Morlaix communauté, et la sous-préfète Françoise Plouviez-Diaz.

« C’est horrible de s’attaquer à un lieu de prière »

« La porte d’entrée a été aspergée avec un liquide inflammable. L’imam était déjà arrivé, mais ce sont des fidèles qui, en arrivant pour la prière, ont donné l’alerte. Il y a heureusement peu de dégâts: un néon a fondu à l’intérieur sous l’effet de la chaleur », indique-t-il.

« J’ose espérer que c’est un acte isolé. C’est horrible de s’attaquer à un lieu de prière. Les rapports entre la mosquée et les collectivités ont toujours été bons », ajoute-t-il.

Le soutien du ministre Darmanin

Sur X (ex-Twitter), le ministre de l’Intérieur, Gérald Darmanin, apporte « son soutien aux musulmans du Finistère ».

Une enquête judiciaire est en cours sous l’autorité du parquet, indique la préfecture du Finistère.

