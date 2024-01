Franz Beckenbauer est mort à 78 ans

Le plus grand joueur de l’histoire du football allemand s’est éteint. Franz Beckenbauer, champion du monde en 1974, avait 78 ans.

Le Kaiser n’est plus. À 78 ans, l’ancien défenseur de l’équipe d’Allemagne s’est éteint dimanche, a-t-on appris ce lundi. L’état de Franz Beckenbauer, affaibli par plusieurs opérations au cœur et par sa cécité à l’œil droit, inquiétait depuis quelques semaines, a rapporté l’Equipe.

Un documentaire sur sa carrière devait être diffusé en Allemagne ce 8 janvier. Dans la bande-annonce, les nouvelles données par son frère Walter n’étaient pas bonnes. « Si j’affirmais qu’il va bien, je mentirais et je n’aime pas mentir. Il ne se sent pas bien, il a constamment des hauts et des bas », dévoilait-il.

Référence mondiale au poste de libéro, la légende du Bayern Munich a gagné deux Ballons d’or, en 1972 et 1976. En Bavière, le Kaiser a notamment remporté la Coupe des clubs champions trois fois de suite (1974, 1975, 1976). Il a aussi triomphé quatre fois en Bundesliga et quatre fois en Coupe d’Allemagne, avant d’aller découvrir l’Amérique. Sous le maillot du New York Cosmos, où il a évolué avec Pelé et été triple champion de la North American Soccer League. Le défenseur central est ensuite revenu en Allemagne, glanant un nouveau titre de champion avec Hambourg, en 1982, avant de conclure sa carrière avec une dernière saison au Cosmos.

Champion du monde comme joueur et comme entraîneur

Sous le maillot de la Mannschaft, il a remporté l’Euro 1972 et la Coupe du Monde 1974. En 1990, il a de nouveau remporté la plus grande compétition internationale avec l’Allemagne, cette fois-ci en tant qu’entraîneur.