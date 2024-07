Gabriel Attal écarte toute alliance avec le parti de Mélenchon!

Le premier ministre français Gabriel Attal a catégoriquement refusé toute alliance avec La France insoumise (LFI), parti de Jean-Luc Mélenchon.

« Il n’y a pas et il n’y aura jamais d’alliance avec La France insoumise », a martelé Gabriel Attal mercredi sur X. « Se désister ne veut pas dire se rallier », a insisté le premier ministre français, justifiant le retrait de candidats de la majorité au second tour des élections législatives « pour éviter une victoire d’un candidat du Rassemblement national » et « éviter de donner une majorité absolue » au RN.

« Se désister ce n’est pas se rallier, ce n’est pas se compromettre », a pour sa part déclaré la porte-parole du gouvernement, Prisca Thevenot, à l’issue du conseil des ministres, ajoutant: « Combattre le Rassemblement national aujourd’hui, ce n’est pas s’allier à la LFI demain», selon Le Monde.

Interrogé sur les désistements macronistes, le président du RN, Jordan Bardella, avait dénoncé lundi une « alliance un peu contre-nature entre M. Mélenchon et Emmanuel Macron ». Peu importe que le Nouveau Front populaire (NFP) soit composé de La France insoumise, dirigée par Jean-Luc Mélenchon, mais aussi du Parti socialiste (PS), des Ecologistes et du Parti communiste.

Jordan Bardella s’était dit « très surpris de voir un président de la République venir au secours d’une mouvance d’extrême gauche violente qui appelle à l’insurrection ». « La France insoumise a fait un choix, celui de retirer son candidat pour appeler à voter pour [l’ex-première ministre] Mme Borne qui a mis en œuvre la réforme des retraites et multiplié les 49.3 », avait-il souligné, déplorant une « alliance du déshonneur dans un sens comme dans l’autre ».