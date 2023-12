Gaza: 133 morts et 259 blessés dans le centre et le sud de l’enclave au cours des dernières 24 heures

Au moins 133 personnes ont été tuées dans les attaques intensifiées de l’armée israélienne contre la bande de Gaza au cours des dernières 24 heures, a annoncé samedi le ministère de la Santé de Gaza.

Le ministère a déclaré dans un communiqué que « 259 autres personnes ont également été blessées à la suite des bombardements israéliens au cours des dernières 24 heures ».

Selon le communiqué, « 71 morts et 160 blessés sont arrivés à l’hôpital Al-Aqsa de Deir Al-Balah, au centre de la bande de Gaza, au cours des dernières 24 heures.

“62 morts et 99 blessés sont arrivés au complexe médical Nasser, dans le sud de la bande de Gaza, suite aux raids israéliens continus.”

Israël a repris son offensive militaire sur la bande de Gaza après la fin d’une trêve humanitaire de 7 jours avec le groupe palestinien Hamas.

Au moins 17 487 Palestiniens ont été tués et plus de 46 480 autres blessés lors d’attaques aériennes et terrestres incessantes contre l’enclave depuis le 7 octobre à la suite d’une attaque transfrontalière du Hamas.

Le bilan israélien des morts dans l’attaque du Hamas s’élève à 1 200, selon les chiffres officiels.