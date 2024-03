Gaza : Fusillade lors d’une distribution d’aide humanitaire

Le bilan des victimes du massacre perpétré par l’armée israélienne contre des Palestiniens en attente d’aide humanitaire à proximité du rond-point al Nabulsi, situé au sud de la ville de Gaza, s’est alourdi jeudi à 112 morts et 760 blessés, selon le ministère de la Santé de la bande de Gaza

Le porte-parole du ministère, Ashraf al-Qudra, a déclaré à Anadolu que ‘’Les corps de huit palestiniens sont arrivés à l’hôpital al-Shifa (dans la ville de Gaza), ce qui porte le bilan du massacre de la rue Al-Rashid à 112 morts et 760 blessés.’’

Et d’ajouter : ‘’Selon plusieurs témoignages de citoyens, des victimes n’ont toujours pas été récupérées aux abords du rond-point al Nabulsi’’. Un drame surnommé le ‘’massacre de la farine’’ par des médias.

Plus tôt dans la journée, Eid Sabah, chef du département des soins infirmiers de l’hôpital Kamal Adwan (nord de la bande de Gaza), – où ont été admises des centaines de personnes blessées à la suite des tirs israéliens sur des Palestiniens dans la rue Al-Rashid -, a déclaré : ‘’La plupart des blessés sont dans un état grave. Des blessures ont été constatées sur les pieds, le cou et la poitrine, et elles nécessitent des opérations chirurgicales, des soins intensifs, et des transfusions sanguines.’’

Jeudi, les forces israéliennes ont ouvert le feu sur une foule de Palestiniens qui attendaient l’arrivée de camions d’aide humanitaire à proximité du rond-point al Nabulsi, situé au sud de la ville de Gaza, selon le bureau des médias du gouvernement de Gaza.

En raison de la guerre et des restrictions israéliennes, la population gazaouie, particulièrement celle des districts de Gaza et du nord de l’enclave palestinienne, est au bord de la famine, tandis qu’une grave pénurie de nourriture, d’eau, de médicaments et de carburant frappe ce territoire à la suite du siège total imposé par Israël.

Le conflit a provoqué le déplacement d’environ deux millions de Palestiniens à l’intérieur de la bande de Gaza, soumise au blocus israélien depuis 17 ans.