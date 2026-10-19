Gaza: Le PAM réduit son aide alimentaire faute de financements

Le Programme alimentaire mondial (PAM) a annoncé lundi avoir réduit d’environ un tiers le nombre de bénéficiaires de son aide alimentaire dans la bande de Gaza faute de financements, privant quelque 500 000 personnes d’une assistance essentielle à l’approche de l’hiver.

L’agence onusienne vient désormais en aide à 1,1 million de personnes parmi les plus vulnérables de l’enclave palestinienne, contre 1,6 million le mois dernier.

Les familles bénéficiaires ne recevront plus qu’un colis alimentaire au lieu de deux, ainsi qu’une quantité réduite de farine de blé. Le nombre de repas chauds distribués chaque jour est passé de 250 000 à 150 000. Dans les zones difficiles d’accès, notamment à proximité de la ligne jaune, les distributions auront désormais lieu un jour sur deux.

Le PAM a également réduit le montant de l’aide financière versée à 75 000 familles.

Il maintient toutefois son soutien aux boulangeries qui couvrent un tiers des besoins en pain de Gaza, ainsi que son aide nutritionnelle à 300 000 femmes et enfants et la distribution de collations saines à 200 000 écoliers.

Une sécurité alimentaire toujours fragile

Selon les estimations du PAM, 1,4 million de personnes, soit 67 % de la population de Gaza, sont confrontées à une insécurité alimentaire aiguë de niveau « crise » ou supérieur, contre 1,6 million, soit 77 % de la population, à la fin de 2025.

Malgré cette amélioration, la situation reste fragile, souligne l’agence. Environ 200 000 personnes se trouvent en situation d’urgence alimentaire et ont besoin d’une assistance immédiate pour prévenir les décès liés à la faim.

Seul un enfant sur cinq bénéficie d’une alimentation suffisamment diversifiée, tandis que l’accès aux soins, à l’eau potable, à l’assainissement et à l’hygiène demeure limité. Le chômage, qui touche plus de 80 % de la population selon le PAM, empêche de nombreuses familles d’acheter des produits frais et des aliments riches en protéines, même lorsqu’ils sont disponibles.

L’amélioration de l’accès humanitaire et de l’acheminement de l’aide depuis l’annonce du cessez-le-feu en octobre 2025 a contribué à réduire l’insécurité alimentaire, relève l’agence. Ces progrès pourraient toutefois être rapidement compromis par une nouvelle baisse des financements.

Un besoin de 450 millions de dollars sur six mois

Le manque de fonds affecte également les opérations du PAM en Cisjordanie occupée, où le nombre de bénéficiaires a été réduit de moitié en septembre, passant de 400 000 à 200 000 personnes.

L’agence indique avoir reçu en 2026 moins de la moitié des montants alloués les années précédentes à ses opérations en Palestine. Elle estime avoir besoin de 450 millions de dollars pour maintenir ses activités essentielles à Gaza et en Cisjordanie d’octobre 2026 à mars 2027.

À l’approche de l’hiver, le PAM appelle à mobiliser d’urgence des fonds supplémentaires pour poursuivre l’aide alimentaire d’urgence, assurer un soutien essentiel en ingénierie et prévenir la malnutrition, notamment chez les jeunes enfants et les femmes enceintes ou allaitantes.