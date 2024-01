Gaza: Tsahal exhume des cadavres palestiniens à la recherche d’otages!

Tsahal a reconnu auprès de CNN avoir exhumé une vingtaine de corps d’un cimetière de Khan Younes à la recherche d’otages.

Ce jeudi l’armée israélienne a avoué auprès de CNN avoir exhumé 21 corps d’un cimetière de Khan Younes (au sud de Gaza) afin de les identifier. Tsahal a rapatrié les corps vers Israël, pensant qu’il pourrait s’agir des restes d’otages enlevés par le Hamas.

Selon la chaîne, on peut voir les traces laissées par le passage de l’armée sioniste

sur le cimetière en question. Des images montrent une zone rasée au bulldozer, avec des tombes endommagées et détruites, et des restes humains exposés. “Le processus d’identification des otages, mené ailleurs dans un lieu sûr, garantit des conditions professionnelles optimales et le respect des défunts”, a affirmé le porte-parole de l’armée .

En vertu du droit international, une attaque intentionnelle contre un cimetière peut constituer un crime de guerre.

Ce n’est pas la première fois que Tsahal déterre des morts, mais c’est la première fois qu’elle le reconnaît. Début janvier, un autre cimetière de Gaza avait été saccagé. Des corps avaient été exhumés et laissés visibles à l’air libre, des stèles avaient été renversées, avait noté l’AFP, sur place. Le Hamas avait accusé l’armée israélienne d’avoir “détruit 1.100 tombes” et “dérobé 150 corps de martyrs récemment enterrés”, dans un communiqué.