Ghaza: 15 martyrs et 60 blessés dans un bombardement sioniste à Khan Younes

Quinze Palestiniens sont tombés en martyrs et plus de 60 autres ont été blessés suite à un bombardement de l’aviation de guerre sioniste ciblant le camp de Khan Younes, dans la bande de Ghaza, a rapporté jeudi l’agence de presse palestinienne Wafa.

Selon la même source, “15 citoyens sont tombés en martyrs et plus de 60 autres ont été blessés, pour la plupart des enfants, des femmes et des personnes âgées, dans un bombardement de l’occupation sioniste ayant visé une maison”.

L’agence Wafa a précisé que les opérations de secours étaient toujours en cours, pour extraire un certain nombre de victimes des décombres des habitations écroulées.

Le bilan des bombardements sionistes contre la bande de Ghaza et la Cisjordanie occupée s’est alourdi, mercredi, à 6504 martyrs et 19000 blessés, selon un nouveau bilan provisoire du ministère palestinien de la Santé.