Google Traduction intègre le Tamazight

Google a annoncé l’arrivée de 110 nouvelles langues sur Google Translate, dont le tamazight, langue parlée dans toute l’Afrique du Nord, notamment en Algérie.

« Nous utilisons l’IA pour ajouter 110 nouvelles langues à Google Translate, dont le cantonais, le Nko et le tamazight », est-il annoncé dans le blog de Google jeudi 27 juin 2024. Google Translate prend en charge le tamazight écrit en alphabet latin et en tifinagh.

« Le tamazight (amazigh) est une langue berbère parlée dans toute l’Afrique du Nord. Bien qu’il existe de nombreux dialectes, la forme écrite est généralement compréhensible pour tous. Elle est écrite en alphabet latin et en tifinagh, tous deux pris en charge par Google Translate », a précisé Google.

En Algérie, le tamazight est parlé dans plusieurs régions. On peut citer notamment la Kabylie pour le kabyle, les Aures pour le chaoui, le Mzab pour le mzabi et le Tassili du Hoggar et le Tassili N Ajjer pour le tamachaq ou le touareg.

Le tamazight a été constitutionnalisé depuis 2016 en Algérie en tant que langue nationale et officielle (Consitution de 2016 et Constitution de 2020). La langue est enseignée dans l’éducation nationale et à l’université, bien que des efforts restent à faire pour sa généralisation.

Le tamazight est également parlé au Maroc dans la région du Rif, notamment. il est également parlé en Libye et dans l’oasis de Siwa en Egypte. Maintenant, il suffit de se rendre sur Google Translate (traduction) et tester soi-même la traduction de et vers le tamazight.