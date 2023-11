Grande Mosquée de Paris: “Les musulmans de France deviennent les cibles de propos absolument inadmissibles”

Dans un entretien paru sur LatestReport, le recteur de la Grande Mosquée de Paris, Chems-eddine Hafiz, revient sur la situation actuelle, son appel à la paix, son soutien à la population civile de Gaza et à la construction d’un État palestinien, son alerte face aux discours antimusulmans.

Lors de son entretien avec Roch-Olivier Maistre, président de l’autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, le recteur de la Grande Mosquée de Paris, Chems-eddine Hafiz a averti contre l’hostilité envers les musulmans et les pressions médiatiques et sociales exercées sur eux.

« La Grande Mosquée de Paris a le devoir de s’inquiéter, en particulier, des faits répréhensibles commis à l’encontre de nos concitoyens de confession musulmane. Ces derniers jours comme ces derniers mois, hélas, j’ai le regret de constater une évolution dangereuse et pernicieuse qui conduit les musulmans de France à devenir les cibles de propos absolument inadmissibles. Nous ne pouvons rester insensibles et passifs face à la libération et à la banalisation d’une parole essentialiste, stigmatisante, raciste et haineuse contre nos concitoyens musulmans »,a-t-il affirmé.

L’intervenant a notamment évoqué son passage sur BFM TV : « J’ai insisté sur les droits des palestiniens à avoir un Etat, revendication légitime et nécessaire. Comme j’ai rappelé qu’un être humain est égal à son prochain et qu’il ne peut y avoir de hiérarchie dans le sort des victimes. Quant à ma réponse à la question concernant le Hamas, lors de l’interview avec la chaîne française, elle a été interprétée de manière à déformer intentionnellement mon idée. Je suis un religieux qui n’a pas de compétence pour qualifier des actes de quelque nature que ce soit. En tout cas, il n’y a aucune mention, ce qui est une preuve claire d’une manipulation éhontée de mes propos au cours de l’interview ».

« Je confirme mon soutien à la Palestine, en soulignant tout d’abord la nécessité d’arrêter toute opération violente et le meurtre d’innocents. D’un autre côté, je soutiens et j’apporte mon appui au peuple palestinien dans son État indépendant et sa capitale, “Al Qods Acharif”, dans les plus brefs délais, avant la fin de cette année » ,a-t-il martelé.