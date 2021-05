Coincés a l’étranger depuis mars 2020 a cause de la crise sanitaire, les ressortissants algériens voient s’éloigner un peu plus la perspective de rentrer chez eux, particulièrement après l’annonce du gouvernement des mesures qu’on juge drastiques et contraignantes pour accéder a son pays !

Seulement a un jour de l’ouverture partielle des frontières, la diaspora algérienne établie a l’étranger ont demandé d’exempter de la quarantaine obligatoire des ressortissants a leur arrivée en Algérie.

Un sit-in a eu lieu ce samedi 29 mai a Lyon en guise de protestations contre les conditions et les mesures d’entrée auxquelles devront se soumettre les Algériens désireux de rentrer au pays.

A cet effet, le consul d’Alger a Lyon a tenu a rassurer l’ensemble des protestataires que leur revendications seront aussitôt transmissent aux hautes autorités du pays.