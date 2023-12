Guterres déplore la “paralysie” de l’ONU

Le secrétaire général des Nations unies a déploré dimanche la « paralysie » de l’organisation face à la guerre dans la bande de Gaza et a regretté que le Conseil de sécurité n’ait pas voté en faveur d’un cessez-le-feu.

S’exprimant devant le Forum de Doha au Qatar, Antonio Guterres a déploré que le Conseil de sécurité soit « paralysé par des divisions géostratégiques » et compromette ainsi sa capacité à trouver des solutions au conflit. « L’autorité et la crédibilité du Conseil de sécurité ont été gravement compromises » par sa réponse tardive au conflit, une atteinte à sa réputation aggravée par le veto posé vendredi par les États-Unis à une résolution appelant à un cessez-le-feu, a-t-il estimé, peut-on lire dans les colonnes du Monde.

« J’ai réitéré mon appel à déclarer un cessez-le-feu humanitaire (…) Malheureusement, le Conseil de sécurité a échoué à le faire », a regretté M. Guterres. « Je peux promettre que je ne renoncerai pas (…) Nous courons un risque grave d’effondrement du système humanitaire », a, en outre, averti M. Guterres. « La situation évolue rapidement vers une catastrophe aux implications potentiellement irréversibles pour les Palestiniens dans leur ensemble et pour la paix et la sécurité dans la région. »

Les efforts « se poursuivent » en vue d’une trêve, selon le premier ministre qatari

Les efforts de médiation pour obtenir un cessez-le-feu dans la guerre entre Israël et le Hamas dans la bande de Gaza se poursuivent en dépit des bombardements israéliens qui « réduisent les possibilités » d’un résultat positif, a affirmé dimanche 10 décembre Mohammed Ben Abderrahmane Al Thani, le premier ministre qatari. « Nos efforts, déployés par l’Etat du Qatar conjointement avec nos partenaires, se poursuivent. Nous n’abandonnerons pas », a assuré M. Al Thani.

“Le système de santé de Gaza est à genoux”, alerte l’OMS

« L’impact du conflit sur la santé est catastrophique », a déploré dimanche Tedros Adhanom Ghebreyesus, directeur général de l’Organisation mondiale de la santé (OMS), à l’ouverture à Genève d’une session extraordinaire sur les conditions sanitaires dans les territoires palestiniens.

« Alors que de plus en plus de personnes se déplacent vers des zones de plus en plus réduites, la surpopulation, combinée au manque de nourriture, d’eau, d’abris et d’assainissement adéquats créent les conditions idéales pour la propagation » des maladies, a-t-il poursuivi, faisant état de signes épidémiques inquiétants qui risquent de s’aggraver avec la détérioration de la situation et l’arrivée des conditions hivernales.

« Le système de santé de Gaza est à genoux et s’effondre », a-t-il rappelé. Seuls 1 400 lits d’hôpitaux, sur les 3 500 que comptait l’enclave, sont disponibles et les deux principaux hôpitaux du sud de la bande de Gaza, à court de fournitures et submergés par l’arrivée de milliers de déplacées, fonctionnent au tiers de leur capacité initiale.