Guterres “horrifié” par le bombardement sioniste contre un convoi d’ambulances à Ghaza

Le secrétaire général de l’ONU s’est dit “horrifié” par le bombardement de l’armée d’occupation sioniste contre une ambulance à Ghaza vendredi, qui a fait des dizaines de martyrs palestiniens et de blessés.

“Je suis horrifié par l’attaque rapportée à Ghaza sur un convoi d’ambulances(…). Les images des corps éparpillés dans la rue devant l’hôpital sont déchirantes”, a déclaré le secrétaire général Antonio Guterres, dans un communiqué.

“Le convoi consistait en cinq ambulances”, a précisé le Croissant-Rouge dans un communiqué, selon lequel le bombardement s’est produit à devant l’entrée principale de l’hôpital al-Chifa, le plus grand de Ghaza.

Une seconde ambulance a été ciblée à “environ un kilomètre de l’hôpital”, a ajouté l’organisation humanitaire.

Selon le porte-parole du ministère de la santé, Ashraf al-Qidreh, l’ambulance faisait partie d’un convoi qui transportait “plusieurs blessés en route pour être hospitalisés en Egypte”.

Le bilan, au moins quinze martyrs palestiniens et plus de 30 blessés, a été confirmé par le Croissant-Rouge, qui a ajouté qu’un médecin avait été blessé par des éclats d’obus, à une jambe, avant de rappeler que “le ciblage délibéré des équipes médicales constitue une grave violation de la Convention de Genève”.

Le patron de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) Tedros Adhanom Ghebreyesus s’est dit “profondément choqué”, déclarant sur X que “les patients, les soignants, les établissements et les ambulances doivent être protégés en tout temps. Toujours”.

La coordinatrice de l’humanitaire de l’ONU dans les Territoires palestiniens occupés, Lynn Hastings, s’est, elle, dite “alarmée” sur X, car la frappe sioniste a visé “des patients qui allaient être évacués pour être en sécurité”.

Au moins 9.299 Palestiniens sont tombés en martyrs et plus de 25.000 ont été blessés, depuis le début de l’agression sioniste contre les Palestiniens à Ghaza et en Cisjordanie occupée, a annoncé vendredi, le ministère palestinien de la Santé.

Le ministère a précisé dans son rapport quotidien, relayé par l’agence de presse palestinienne, Wafa, que 9.155 martyrs ont été enregistrés dans la bande de Ghaza et plus de 24.000 ont été blessés, tandis que le nombre de martyrs a atteint 144 en Cisjordanie occupée où le nombre de blessés est passé à 2.200, depuis le 7 octobre dernier.