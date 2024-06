Hajj 2024: « Nusuk », nouvelle carte numérique pour accéder aux lieux saints

Le ministère saoudien du Hajj et de la Omra a souligné que la carte “Nusuk”, lancée au cours de l’actuelle saison du Hajj, a permis d’introduire un changement qualitatif au niveau des services offerts aux invités de Dieu, en facilitant leur accueil sur les lieux saints pour accomplir les rituels et en remédiant au phénomène des pèlerins perdus.

Le ministère a expliqué, dans des vidéos de sensibilisation en plusieurs langues, que le pèlerin légal, grâce à cette carte du Hajj, n’a plus peur de se perdre, ni de perdre son lieu de résidence ou l’emplacement de son camp, et que toute personne proche de lui peut lui apporter assistance et conseils en toute confiance en scannant uniquement le code QR qui se trouve sur ce document.

Le ministère a noté que la carte “Nusuk” est le seul document officiel approuvé pour le pèlerinage dans les Lieux saints, précisant qu’elle permet aux autorités compétentes de fournir l’assistance nécessaire au Hajj avec rapidité et efficacité.

La même source relève que cette carte contient des éléments de sécurité distinctifs et des informations d’identification pour le pèlerin, ainsi qu’un certificat d’accomplissement du Hajj, expliquant que le but de la carte est de faciliter l’arrivée des pèlerins aux lieux saints en vue d’accomplir les rituels du Hajj avec facilité et dans la quiétude tout en bénéficiant des plus hauts niveaux de soins et d’attention. Le ministère du Hajj et de la Omra a expliqué que la carte, qui contribue à l’organisation du bon déroulement des rituels du Hajj avec fluidité, est connectée aux applications “Nusuk” et “Tawakkalna”, faisant savoir que seuls ceux qui disposent d’un permis ou d’un visa pour le Hajj peuvent obtenir cette carte, et que ceux qui ne le portent pas ne peuvent ni accéder ni se déplacer aux lieux saints.

Le ministère a informé les pèlerins qu’il est possible de demander une autre carte de remplacement pour ceux qui ont perdu leurs cartes, afin qu’ils puissent accomplir leurs rituels et bénéficier des services de santé, de logistique et d’hébergement à La Mecque pendant la saison du Hajj.

La perte de la carte “Nusuk” n’est pas une source d’inquiétude, car le pèlerin peut la récupérer facilement grâce à des procédures simplifiées, en déposant la copie numérique de la carte via l’application “Nusuk” aux autorités compétentes, et en informant le guide du groupe afin qu’il puisse obtenir une nouvelle carte qui doit être gardée tout au long de l’itinéraire du Hajj.

D’autre part, les autorités saoudiennes ont pris toutes les mesures nécessaires dans le cadre de leurs préparatifs pour l’opération d’accueil des invités de Dieu, prévue vendredi à Mina pour passer le jour de Tarwiyah suivant en cela la tradition du Prophète, que la paix et la bénédiction soient sur Lui”. Dans ce sens, des points de sécurité ont été déployés dans les Lieux saints pour garantir que l’accès ne soit autorisé à personne d’autre que les pèlerins réguliers titulaires de la carte “Nusuk”.