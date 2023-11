“Hitler, c’est un enfant de cœur à côté de Netanyahu!”, selon un ex-athlète d’origine algérienne

Ancien champion d’Europe et multiple médaillé olympique sur 3000m steeple, l’ex-athlète français Mahiedine Mekhissi a qualifié mardi 31 octobre Adolf Hitler “d’enfant de cœur” en comparaison au Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu, via un message sur les réseaux sociaux. Provoquant ainsi une vague d’indignation, notamment de la part du maire de Reims, sa ville d’origine.

Auteur de multiples messages de soutien à la Palestine et à la “résistance palestinienne” depuis le début du conflit entre Israël et le Hamas, l’ancien athlète de 38 ans d’origine algérienne – retiré du circuit depuis le début de l’année 2023 – est allé beaucoup plus loin ce mardi 31 octobre sur le réseau social X, en comparant Adolf Hitler et Benjamin Netanyahu, selon RMC Sport. Et surtout en faisant de l’ancien leader de l’Allemagne nazie un “enfant de cœur” à côté du Premier ministre de l’Etat hébreu.

“Adolf Hitler c’est un enfant de cœur à côté de Netanyahu! L’Occident de vrais collabos”, a écrit le vice-champion olympique 2008 et 2012, en faisant mention du camp de réfugiés de Jabaliya, bombardé par l’armée israélienne quelques heures plus tôt.

Reposté plus de 200 fois sur X ce mardi aux alentours de 23h30, le message de Mekhissi a suscité une vague d’indignation sur le réseau social. Arnaud Robinet, maire de Reims, la ville de naissance de Mahiedine Mekhissi (où il a longtemps été licencié), a ainsi fait part de sa “honte”. Evoquant un “naufrage” de l’ancienne fierté locale.