Humanitaires tués à Gaza: World Central Kitchen réclame une enquête indépendante

Mercredi, l’armée israélienne a reconnu «une grave erreur qui n’aurait pas dû se produire», après la mort de sept collaborateurs de l’organisation américaine.

L’ONG World Central Kitchen (WCK) réclame ce jeudi 4 mars qu’une «enquête indépendante» soit menée pour «établir la vérité» sur la mort de sept de ses collaborateurs, tués lundi 1er avril dans la bande de Gaza par les sionistes.

Depuis mi-mars, l’ONG américaine – qui a suspendu ses activités dans la région – distribuait dans la bande de Gaza, où la situation humanitaire est catastrophique, des centaines de tonnes de vivres (riz, pâtes, farine, légumes, protéines…), acheminés dans le territoire sous blocus par des bateaux affrétés depuis Chypre par l’ONG espagnole Open Arms. Un premier convoi y avait accosté le 15 mars. Un second bateau chargé d’aide humanitaire est retourné à Chypre, d’où il était parti, alors qu’il était au large de Gaza lundi, selon le site Vesselfinder.

World Central Kitchen is calling for an independent investigation into the IDF strikes that killed seven members of our team on April 1, 2024. Read our full statement here: https://t.co/pV8Y9B41Ri pic.twitter.com/C4vgu0r4IZ

— World Central Kitchen (@WCKitchen) April 4, 2024