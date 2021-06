Identifier son héritage émotionnel et en guérir

Comment identifier notre héritage émotionnel et surtout comment en guérir (si ce dernier est négatif)?

Il existe une science qui s’occupe d’étudier et d’identifier le passé émotionnel des individus, il s’agit de la psycho généalogie. Une discipline qui mêle psychologie, psychanalyse et sociologie, inventée en 1980 par Anne Ancelin Schutzenberger, une psychothérapeute qui a mené des recherches sur les transmissions invisibles, sources de maux psychiques chez les descendants. « ce qui ne s’exprime pas par des mots, s’exprime par des maux » dit elle.

Elle a pour pouvoir identifier les émotions, événements et traumatismes que nous ont légués nos aïeux- créé le génosociogramme, un arbre généalogique sur trois ou quatre générations qui retrace tous les événements et faits marquant de la vie familiale et personnelle.

Le but d’un tel travail est de retracer l’histoire de la famille, a travers les époques où ont vécu ses différents membres, les événements, tragédies qui auraient pu profondément les marquer comme les guerres, la famine, les catastrophes naturelles, les décès successifs, les fausses couches….

Bref, tous les événements dont vous avez connaissance même les plus insignifiants peuvent être l’origine d’un mal inconscient qui se répercute sur vous et votre vie.

Cette méthode vous permettra ensuite d’identifier les types émotionnelles de votre famille, des traits de caractères communs entre ses membres, et de les relier aux événements passés.

Une autre découverte peut être faite, c’est l’identification d’événements répétitifs a travers le temps, comme une sorte de malédiction familiale. (Je pense forcément a la famille Kennedy en évoquant ce point la).

Une fois ce travail effectué avec minutie, il faudra réparer ce qui a été identifié comme une faille, et pour cela plusieurs méthodes s’offrent a vous:

Les psychanalystes recommandent comme première étape vers la guérison, une fois l’émotion identifiée et liée a un membre de la famille, d’écrire une lettre ouverte a ce dernier pour lui renvoyer l’émotion en question, et de bruler la lettre par la suite.

Cela peut sembler primaire mais peut être suffisant si l’émotion n’est pas trop forte.

D’autres méthodes plus approfondies peuvent être utilisées pour venir a bout de cette émotion héritée, comme des thérapies plus ou moins brèves telle la PNL (Programmation Neuro-Linguistique) a travers ses différents outils, ou encore l’hypnose pour atteindre le subconscient et l’inconscient et y modifier l’interprétation de l’événement hérité et permettre a l’émotion associée de se libérer.

Enfin, pour les cas les plus sérieux, une psychanalyse plus longue est parfois nécessaire pour venir a bout de ce lègue dont on se serait volontiers passé.