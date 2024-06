Il refuse de marier sa fille et assène 7 coups de couteau au futur marié!

En France, un homme, 63 ans, a reçu sept (7) coups de couteau, le jour de son mariage, de la part de son beau-père qui a refusé de lui marier sa fille âgée de 25 ans.

Ce samedi 1er juin, un mariage devait être célébré dans la petite mairie de la commune, un événement heureux qui n’arrive pas souvent dans cette bourgade. Alors que le cortège se rendait à l’hôtel de ville, une bagarre d’une rare violence a éclaté, selon La Dépêche.

Au cours de ce pugilat, un homme, qui s’est avéré être le père de la future mariée, a sorti deux couteaux et a porté sept coups à un homme de 63 ans qui devait devenir son gendre. “Quand je l’ai vu bondir sur le marié, j’étais à une dizaine de mètres et il a eu le temps de lui porter plusieurs coups de couteau avant je n’intervienne avec un vieux plaquage à l’ancienne. Je l’ai plaqué au sol en le bloquant avec mon genou tandis que la secrétaire de mairie appelait les pompiers et les gendarmes”, raconte l’élu, un ancien talonneur du SUA et de l’équipe de France.