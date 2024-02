Inde: Un pigeon suspecté d’être un espion chinois maintenu 8 mois en détention

Soupçonné d’être un espion chinois, un pigeon est interpellé par la police de Bombay en mai dernier. Venu en réalité de Taïwan, il s’était simplement échappé et avait passé la frontière.

Un agent à plumes de l’État chinois? Un pigeon a été interpellé et maintenu en détention pendant 8 mois, avant d’être relâché mardi, rapporte jeudi 1er février Associated Press, citant l’agence de presse indienne Press Trust of India. L’oiseau était soupçonné d’être un espion pour la Chine.

“La police avait ouvert une procédure pour espionnage à l’encontre de l’oiseau, mais a clos le dossier au terme de son enquête”, selon Times of India.

En mai dernier, l’oiseau vole dans les environs de Bombay, quand il est capturé dans un port de la ville par des policiers. En cause, les inscriptions apparaissant sur les deux anneaux accrochés aux pattes de l’oiseau et que les deux policiers interprètent comme étant du chinois.

Il n’en faut pas plus pour que le pigeon ne soit accusé d’espionnage au nom de la Chine. Il est envoyé au petit hôpital pour animaux Bai Sakarbai Dinshaw de Bombay pour être maintenu en détention.

Ce n’est que bien plus tard que la police indienne réalise sa méprise. L’oiseau vient en réalité de Taïwan, et non de Chine. Bien loin d’être un espion, il a simplement échappé à l’attention de ses propriétaires. Avec l’autorisation de la police, le pigeon est donc transféré à la Société de la prévention de la cruauté envers les animaux de Bombay. Ce n’est que mardi, soit 8 mois plus tard, que l’animal est libéré.