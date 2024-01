Individu soupçonné d’escroquerie: la Sûreté d’Alger lance un appel à témoins

Les services de la Sûreté de wilaya d’Alger ont lancé, mardi, un appel à témoins concernant un individu soupçonné d’escroquerie, invitant toute personne ayant été victime dudit individu à se rapprocher du siège de la Brigade de la Police judiciaire relevant de la Sûreté de la circonscription administrative de Sidi M’hamed pour apporter son témoignage ou déposer plainte.

“En vertu de l’article 17 du Code de procédure pénale et après autorisation du procureur de la République près le Tribunal de Sidi M’hamed, les services de la Sûreté de wilaya d’Alger, représentés par la Brigade de la Police judiciaire relevant de la Sûreté de la circonscription administrative de Sidi M’hamed, portent à la connaissance des citoyens que l’individu qui apparaît sur la photo, répondant aux initiales (K.A), est impliqué dans une affaire d’escroquerie et d’usurpation de qualité d’un corps constitué”, lit-on dans l’appel à témoins auquel a été jointe la photo du mis en cause.

A ce propos, “les services de la Sûreté de wilaya d’Alger invitent toute personne ayant été victime de cet individu à se rapprocher siège de la Brigade de la Police judiciaire relevant de la Sûreté de la circonscription administrative de Sidi M’hamed, situé rue Abane Ramdane (Alger centre), ou du commissariat le plus proche à travers le territoire de la République en vue de déposer plainte ou témoigner dans cette affaire”, conclut la même source.