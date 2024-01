Intempéries: des routes coupées, plusieurs personnes secourues

Les intempéries enregistrées dans plusieurs wilayas du nord du pays ont entraîné une interruption du trafic au niveau de plusieurs routes en raison de l’accumulation des neiges, selon un bilan établi samedi par les services de la Gendarmerie nationale (GN).

L’accumulation des neiges a ainsi entraîné «la fermeture de la RN 15 reliant les wilayas de Bouira et de Tizi Ouzou, au Col de Tirourda (commune d’Iferhounene), la RN 33 reliant les deux wilayas, au niveau d’Assoul (commune d’Aït Boumahdi), et la RN 30 reliant les deux wilayas, au niveau de Tizi N’Kouilal (commune d’Iboudraren)», précise le bilan.

Le trafic est également interrompu sur le CW 253 reliant les wilayas de Béjaïa et de Tizi Ouzou, au Col de Chellata (commune d’Illiten), le CW 09 reliant Béjaïa et Tizi Ouzou, à Icheladhen (commune d’Illoula Oumalou), le CW 251 reliant les deux wilayas, au Col de Chréa (commune d’Aït Zikki), et le CW 128 reliant les communes de Boghni et de Draa Ben Khedda, à Kantidja (commune de Maâtkas).

Les services de la Gendarmerie nationale ont en outre enregistré la fermeture de la RN 15 reliant les wilayas de Bouira et de Tizi Ouzou, au Col de Tirourda (commune d’Aghbalou), la RN 30 reliant les deux wilayas, au niveau de Tizi N’Kouilal (commune de Saharidj), et la RN 33 à Lakoukar (commune de Bechloul) et Tikjda (commune d’El Asnam).

Au Lac noir dans la commune d’Adekar (Béjaïa), trente-six (36) personnes ont dû être secourues par les services de la Protection civile après avoir été prises au piège par les chutes de neige.

Les neiges accumulées ont aussi provoqué la coupure de la RN 26 reliant les wilayas de Béjaïa et de Tizi Ouzou, au niveau de la commune de Chellata.

Au vu des intempéries enregistrées dans plusieurs régions du pays, les services de la GN invitent les usagers de la route à la prudence et à la vigilance.