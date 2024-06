Intense activité du président de la République et plusieurs rencontres et entretiens avec les dirigeants de pays du monde

Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune a eu une intense activité vendredi à Bari, en Italie, lors de sa participation aux travaux du Sommet du G7, à travers plusieurs rencontres et entretiens avec nombre de dirigeants du monde et de chefs d’Etat de pays frères et amis, ainsi que des responsables d’organisations régionales.