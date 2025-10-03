“Interdire l’entrée des journalistes à Gaza, c’est refuser aux peuples du monde le droit de savoir”

Des ONG dénoncent l’arrestation illégale de plus de 20 journalistes par les forces israéliennes

Anthony Bellanger avec des membres de la FIJ, lors d’une marche à Bruxelles le jeudi 2 octobre 2025, pour dénoncer l’interception des navires de la «Global Sumud Flotilla» et l’arrestation de ses membres.

Plusieurs organisations internationales de défense des droits humains et de la liberté de la presse ont dénoncé l’arrestation par les forces d’occupation israéliennes de plus de vingt journalistes internationaux, parmi lesquels notre confrère de Echorouk News, Mahdi Makhloufi, lors de l’interception, entre le 1er et 2 octobre, des navires du convoi humanitaire “Global Sumud Flotilla” en route vers Gaza.

Anthony Bellanger, secrétaire général de la Fédération internationale des journalistes (FIJ), a déclaré à Echorouk Online : “Compte tenu du fait que ni les “grandes” puissances, ni les Nations Unies ne sont capables de faire respecter le droit international, l’unique solution est la pression sociale et syndicale comme le font aujourd’hui les militants associatifs du monde entier sur les flottilles. Bien entendu sur les bateaux, mais aussi et surtout dans la rue dans les grandes capitales mondiales, comme on l’a vu hier soir de façon spontanée. Il y a encore de l’espoir lorsqu’on voit tout ça.”

Bellanger, qui a pris part jeudi 2 octobre, avec une délégation de la FIJ, aux manifestations organisées dans les rues de Bruxelles pour dénoncer l’action des forces d’occupation contre les militants pacifiques et les journalistes embarqués sur la flottille humanitaire, a ajouté : “Du côté de la FIJ, outre le fait de mobiliser les syndicats, on continue d’exiger des États et des organisations internationales (ONU, UE, UNESCO, OSCE, etc.) qu’ils conditionnent leur soutien à Israël à l’ouverture du territoire aux journalistes. En rappelant que le droit international humanitaire (Conventions de Genève) protège la présence des journalistes dans les zones de conflit, et que les empêcher d’accéder au terrain constitue une atteinte au droit à l’information.”

Il a souligné qu’en raison de l’impossibilité pour les journalistes étrangers d’entrer à Gaza, ce sont les journalistes palestiniens, soutenus par le Syndicat des journalistes palestiniens, “qui informent le monde depuis 2 ans, qui documentent le massacre afin d’empêcher toute tentative d’effacement ou de négation future.”

Et d’ajouter : “Interdire l’entrée des journalistes à Gaza, c’est refuser aux peuples du monde le droit de savoir. Nos revendications sont simples et fermes : l’accès libre et indépendant des journalistes à Gaza est un droit, pas une faveur.”

De son côté, Reporters sans frontières (RSF) a exigé dans un communiqué rendu public hier, “la libération immédiate” des journalistes arrêtés illégalement par les forces israéliennes, estimant que “leur arrestation constitue une entrave grave au droit d’informer et d’être informé.”

Thibaut Bruttin, directeur général de RSF, a indiqué à Echorouk Online que l’organisation intensifiera sa mobilisation si les autorités israéliennes ne procèdent pas promptement à des évacuations. Il a ajouté : “Le sujet principal demeure toutefois les crimes contre les journalistes à Gaza pour lesquels nous espérons pouvoir obtenir prochainement des avancées avec les acteurs les plus engagés de la communauté internationale réunis à New York la semaine passée.”

Le 24 septembre dernier, lors d’un appel lancé depuis le siège de l’ONU à New York, 21 États ont demandé aux autorités israéliennes d’ouvrir le territoire aux médias internationaux et de permettre l’évacuation des journalistes souhaitant le quitter. Les pays signataires de cet appel, initié par RSF, ont également exigé la protection des journalistes et professionnels des médias à Gaza.