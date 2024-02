Introduction en Bourse du CPA: la première étape a atteint ses objectifs

La première étape de l’opération d’ouverture du capital du Crédit populaire algérien (CPA) à travers l’introduction en Bourse, a largement atteint ses objectifs, a indiqué, hier dimanche le ministère des Finances dans un communiqué, relevant un «grand engouement» des investisseurs.

Le point sur cette opération a été fait à l’occasion d’une réunion de coordination tenue au siège du ministère des Finances, présidée par le ministre, Laaziz Faid, et rassemblant les principaux responsables des banques publiques, ainsi que le directeur général de la Bourse d’Alger et le président de la Commission d’organisation et de surveillance des opérations de la Bourse (COSOB), selon la même source.

Selon les informations présentées par le directeur général du CPA sur l’opération d’ouverture du capital de cette banque, «la première étape de cette opération a largement atteint ses objectifs, marquant ainsi une avancée significative dans le processus», précise le communiqué, ajoutant qu’il «a été noté avec satisfaction le grand engouement du segment des investisseurs particuliers».

«Cette forte participation démontre l’intérêt et la confiance manifestés par les investisseurs privés envers cette initiative», commente le ministère dans son communiqué.

A cette occasion, M. Faid a souligné que cette ouverture du capital «représente une opportunité majeure pour renforcer le partenariat entre les secteurs public et privé, favorisant ainsi le développement économique du pays».

«Cette dynamique positive ouvre la voie à des perspectives prometteuses pour le secteur financier et témoigne du potentiel du marché national des capitaux», a ajouté le ministre cité dans le communiqué.