Intrusion d’un jeune dans un avion d’Air Algérie, 10 personnes placées en détention

Oran

Le juge d’instruction du tribunal d’El Othmania près la Cour d’Oran a ordonné le placement en détention provisoire de 10 officiers et agents de police travaillant à l’aéroport international d’Oran Ahmed Ben Bella, suite à l’incident d’intrusion dans le train d’atterrissage d’un avion d’Air Algérie lors du vol à destination de l’aéroport d’Orly à Paris (France), le 28 décembre 2023.

“En vertu des dispositions de l’article 11 du code de procédure pénale, le parquet du tribunal d’ El Othmania près la Cour d’Oran, informe l’opinion publique, que suite aux résultats de l’enquête préliminaire menée par les services d’enquête judiciaire relevant de la Direction générale de la sûreté interne sur l’incident de l’intrusion d’un individu dans le train d’atterrissage d’un avion d’Air Algérie à l’aéroport international d’Oran Amed Ben Bella, lors du vol à destination de Paris, le 28 décembre 2023, il a été procédé, dimanche 7 janvier 2024, à l’ouverture d’une enquête judiciaire contre 10 officiers et agents de police travaillant à l’aéroport et un mécanicien de la compagnie Air Algérie pour infractions involontaires mettant en péril la vie des personnes à bord de l’avion et celle d’autrui, ainsi que la sécurité de l’avion, et ce conformément aux articles 290 bis, alinéa 1 du code de procédure pénale, 205 et 206 de la loi fixant les règles générales relatives à l’aviation civile”, lit-on dans le communiqué du parquet du tribunal d’El Othmania près la cour d’Oran.

“Les mis en causes ont été auditionnés par le juge d’instruction qui a ordonné leur placement en détention provisoire”, conclut le communiqué.