Iran: au moins 100 morts dans une double explosion près de la tombe de Soleimani

Selon les premiers éléments donnés par la télévision d’Etat -Iran-, 103 personnes ont trouvé la mort dans une double explosion, qualifiée d’«attaque terroriste» par l’adjoint au gouverneur de la province de Kerman, dans le sud du pays.

Cent trois personnes ont été tuées dans le sud de l’Iran par une double explosion, mercredi 3 janvier, près de la tombe du général Ghassem Soleimani, dont le pays célèbre le quatrième anniversaire de la mort, a rapporté la télévision d’Etat. Un précédent bilan faisait état de 73 morts.

L’attaque a été rapidement qualifiée d’acte « terroriste » par Rahman Jalali, adjoint au gouverneur de la province de Kerman, dans le sud de l’Iran. Elle n’a pas été revendiquée dans l’immédiat, peut-on lire dans les colonnes du Monde.

Selon les derniers éléments donnés par la télévision d’Etat, 141 personnes ont également été blessées par les déflagrations – certaines se trouvent dans un état critique –, qui se sont déroulées près de la mosquée Saheb Al-Zaman, où se trouve la tombe de Soleimani, à Kerman, dans le sud de l’Iran.

Bombes « activées via une télécommande »

Selon l’agence locale Tasnim, qui cite des sources bien informées, les explosions ont été provoquées par des « bombes dissimulées dans deux sacs ». « Les auteurs des faits ont apparemment activé les bombes via une télécommande », selon la même source.

L’agence ISNA, qui cite le maire de Kerman, Said Tabrizi, explique que les explosions se sont produites à dix minutes d’intervalle. Des vidéos diffusées sur les réseaux sociaux ont montré des participants tentant désespérément de quitter le site alors que le personnel de sécurité bouclait la zone. Sur d’autres vidéos, on peut voir des personnes courant, paniquées et désorientées. Peu après les explosions, des secouristes étaient à pied d’œuvre sur place. De nombreuses ambulances étaient également sur les lieux.

Ghassem Soleimani avait été tué en janvier 2020, à l’âge de 62 ans, lors d’une attaque de drone américain en Irak. Homme-clé du régime iranien, il était également l’une des personnalités publiques les plus populaires du pays.

Après avoir servi durant la guerre Iran-Irak de 1980-1988, Soleimani a rapidement gravi les échelons pour devenir finalement chef de la Force Al-Qods des gardiens de la Révolution, chargée des opérations extérieures de la République islamique. Le guide suprême iranien, l’ayatollah Ali Khamenei, avait, au moment de sa mort, décrété trois jours de deuil national.