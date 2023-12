Iran:un agent du “Mossad” exécuté 

Un homme reconnu coupable d’avoir coopéré avec le service de renseignement israélien, le Mossad, a été exécuté samedi matin en Iran.

La justice iranienne a accusé cet homme de “coopération en matière de renseignement et d’espionnage au profit” d’Israël, “collecte d’informations classifiées” et de “propagande au profit de groupes et d’organisations opposés à la République islamique d’Iran”.

La justice iranienne a exécuté, samedi 16 décembre, un homme reconnu coupable d’avoir coopéré avec le Mossad, le service de renseignement israélien, a annoncé l’agence de l’Autorité judiciaire, selon plusieurs médias.

“La peine de mort a été appliquée ce matin [samedi] dans la prison de Zahedan, chef-lieu de la province du Sistan-Baloutchistan contre l’espion du régime sioniste”, a indiqué Mizan Online, sans révéler l’identité du condamné.

La date de l’arrestation n’a pas été précisée, mais l’agence a indiqué qu’un appel avait été rejeté.

L’Iran a annoncé à plusieurs reprises l’arrestation d’agents travaillant pour les services de renseignement de pays étrangers, notamment son ennemi juré Israël.