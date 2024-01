Ismaël Bennacer et Imane Khelif nommés ambassadeurs de l’Unicef en Algérie

Bennacer et Khelif seront deux ambassadeurs pour une durée de deux ans, à savoir de l’année 2024 à 2026. Ils se verront assignés la mission de “défendre les droits des enfants en Algérie, la promotion des axes principaux prévus dans l’accord élargi entre l’Unicef et l’Algérie, notamment dans le domaine sanitaire, la promotion des pratiques alimentaires et sportives saines, l’intégration des enfants qui souffrent d’handicap, ainsi que l’éducation de qualité”, a précisé l’organisme onusien.

“C’est une fierté que je sois l’ambassadeur de l’Unicef en Algérie. C’est une opportunité pour moi d’aider les enfants de mon pays, chose qui a été parmi mes objectifs, car tout enfant a le droit à la prise en charge, à l’éducation et au sport et ce sont parmi les principes de l’organisation de l’Unicef et je serai prêt à servir les enfants de l’Algérie et je le ferai avec plaisir”, a indiqué le milieu de terrain des “Verts”, Ismaël Bennacer, en marge de la signature de l’accord.

Sur sa participation avec la sélection nationale à la phase finale de la Coupe d’Afrique des nations de football-2023 (reportée à 2024) en Côte d’Ivoire, Bennacer s’est dit “heureux” d’avoir été convoqué pour l’événement, et tout le monde est déterminé à représenter les couleurs nationales comme il se doit. ” Nous nous y préparons et nous fournirons le maximum d’efforts pour remporter cette 34e édition de la Coupe d’Afrique”.

De son côté, la boxeuse, Imane Khelif (-66 kg), qualifiée aux Jeux olympiques de Paris-2024 a déclaré: ” C’est un grand honneur pour moi d’être désignée ambassadrice de bonnes intentions de l’Unicef en Algérie. Il y a plusieurs enfants dans les régions enclavées dans le Sud et qui manquent de beaucoup de choses, d’autant plus que j’ai grandi dans cet environnement isolé et je connais la souffrance des enfants. Je suis toute excitée de soutenir les enfants d’Algérie, en coordination avec l’Unicef, je serai à leur côtés avec fierté et je suis prête pour cette mission”.

Pour sa part, la représentante de l’UNICEF en Algérie, Katarina Johansson s’est dite ” heureuse”, ajoutant : “C’est une chose importante pour nous, notamment avec la présence de ces deux jeunes sportifs de haut niveau qui deviendront deux champions dans les droits des enfants en collaborant avec l’Unicef. C’est un honneur pour nous de signer avec un sportif et une sportive et je suis certaine qu’ils apporteront, tous deux, des messages importants”.

Il convient de rappeler que l’Unicef collabore, depuis plus de 60 ans, avec des ambassadeurs qui contribuent au développement des politiques de soutien aux enfants, de défense de leurs droits, tout en faisant connaitre leurs souffrances de par le monde et en sauvant la vie de plusieurs d’entre eux.

Cet organisme mondial collabore actuellement avec environ 400 ambassadeurs dans 103 pays et régions dans le monde. Ils sont tous des personnalités connues, comme sportifs, artistes et célébrités des réseaux sociaux, pouvant mobiliser plus de monde au service de la défense des droits des enfants.