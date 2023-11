Isolateurs électriques : Sonelgaz réceptionnera ses commandes auprès de Sediver à compter de décembre prochain

Le groupe Sonelgaz commencera à réceptionner ses commandes d’isolateurs électriques haute tension auprès de Sediver en décembre prochain, et ce, en prévision de l’été 2024, a indiqué mardi un communiqué du groupe public.

Le PDG de Sonelgaz, Mourad Adjal, a reçu le Directeur général de Sediver pour la région Europe, Moyen-Orient, Afrique et Asie du Sud-Est, Michel Moulin, a précisé le communiqué, soulignant que “les deux parties ont exprimé leur satisfaction quant à leur accord prévoyant la livraison progressive des commandes d’isolateurs de lignes électriques à haute tension, à compter de décembre prochain, afin que Sonelgaz puisse couvrir ses besoins en prévision de l’été 2024”.

Lors de cette rencontre, tenue lundi à la Direction générale de Sonelgaz, les deux parties ont examiné plusieurs dossiers liés à la joint-venture Sediver-Algérie, spécialisée dans la fabrication d’isolateurs en verre trempé pour les lignes électriques, ainsi que le suivi de la mise en œuvre des résultats de leur réunion du 8 novembre, tenue en visioconférence.

Dans ce cadre, M. Adjal a réaffirmé à M. Moulin la “nécessité de prendre des décisions concrètes pour accélérer la réalisation du projet du siècle concernant la fabrication d’isolateurs en verre trempé et le parachèvement de la chaîne d’assemblage”, a ajouté le communiqué.

Créée en 2018, la joint-venture Sediver-Algérie est le fruit d’un partenariat entre Sonelgaz, Sediver France, l’Entreprise électrification d’Algérie (AL-ELEC) et l’Entreprise nationale des verres et abrasifs (ENAVA).

Selon un autre communiqué du groupe, M. Adjal a reçu, lundi, la Directrice générale de l’Organisation méditerranéenne pour l’énergie et le climat (ex-Observatoire méditerranéen de l’énergie (OME)), Houda Ben Jannet Allal, “dans le cadre de la relance de l’activité de Sonelgaz auprès des associations et organisations énergétiques internationales et du suivi de plusieurs dossiers y afférents”.

L’objectif de cette visite est de “consulter le PDG au sujet de plusieurs questions relatives à la préparation de la prochaine session de l’Assemblée générale de l’organisation et à la gestion de l’organisation, qui compte sur l’Algérie pour renforcer sa position dans la région”, selon la même source.

L’Algérie est un membre “stratégique” de cette organisation, dont Sonelgaz assure la vice-présidence, rappelle le communiqué.