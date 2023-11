Israël utilise la famine comme une arme de guerre

Les habitants de la bande de Gaza vivent des conditions catastrophiques sans précédentes, ils sont exposés à la faim et à la maladie, font face à des bombardements aveugles et à la démolition de leurs maisons au-dessus de leurs habitants, et dorment dans des abris, dans la rue et dans des bâtiments publics.

Les gazaouis souffrent d’une pénurie de tout, y compris des médicaments, des soins, de la nourriture et de l’eau. Ils manquent également de nourriture et de carburant et vivent sans électricité depuis le début de l’agression, le 7 du mois dernier, les obligeant à utiliser des méthodes primitives pour assurer leur subsistance quotidienne de pain et de nourriture en utilisant le feu, le bois de chauffage et tout ce qui peut être allumé pour surmonter la grave pénurie de nourriture.

Mustafa Ahmed est sorti de chez lui depuis l’aube espérant pouvoir se placer à l’avant du point de distribution de farine de l’Office de secours et de travaux des Nations Unies pour les réfugiés (UNRWA), où il s’était rendu plusieurs fois auparavant et il revint vide en raison de forte congestion, espérant obtenir de la farine pour fournir du pain à ses enfants affamés.

Ahmed n’était pas seul : pour tenter d’exploiter chaque minute de la pause humanitaire, les Gazaouis cherchaient à se procurer de la farine et des denrées alimentaires disponibles sur le marché ou par les points de distribution de l’aide pour tenter d’assurer leurs besoins, en peur de reprendre la guerre après la fin de la trêve humanitaire, car le mouvement des citoyens devient difficile.

Il a déclaré à WAFA : ‘Depuis le début de la guerre contre Gaza, tous les points de passage dans la bande de Gaza ont été fermés et aucune marchandise ni carburant n’y est entré. Les magasins sont vides en raison du manque d’entrée de nouveaux matériaux, et même les matériaux fabriqués localement n’existaient plus à cause d’arrêt des services de toutes les usines en raison de la poursuite des bombardements israéliens ou à cause d’une panne de carburant’.

Il a expliqué qu’il est extrêmement difficile d’obtenir de la farine, d’autant plus que le seul moulin en activité dans la bande de Gaza, situé dans la ville de Deir Al-Balah, a été bombardé et a cessé de fonctionner jusqu’à ce que ses propriétaires soient en mesure de le remettre en service partiellement et qu’il a commencé à produire des quantités bien inférieures à sa production normale.