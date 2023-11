Jérusalem: Les colons profanent la Mosquée Al-Aqsa

Mercredi, les gangs de colons ont fait une descente dans la Mosquée Al-Aqsa, sous la protection de la police israélienne, selon des témoins.

Des dizaines de colons extrémistes ont fait une descente dans la Mosquée Al-Aqsa et ont effectué des tours provocatrices dans ses esplanades.

En outre, la police israélienne a intensifié ses mesures militaires dans la mosquée.

Située à Jérusalem occupée, la mosquée Al-Aqsa est le troisième site le plus saint de l’Islam. C’était aussi la première Qibla de l’islam, la direction vers laquelle les musulmans doivent se tourner pour prier, avant que cela ne soit vers la Mecque, en Arabie saoudite.

Les colons israéliens entrent régulièrement dans la région et effectuent souvent des prières juives sur le site, où ils croient que le ‘Second Temple’ se trouvait autrefois.

Certains militants israéliens de droite ont plaidé en faveur de la destruction du complexe de la mosquée Al-Aqsa pour faire place à un troisième temple.

Ces militants ont de plus en plus cherché à obtenir le soutien nécessaire pour renforcer la présence juive sur le site, malgré un accord de tutelle conclu de longue date entre Israël et la Jordanie, qui conserve le contrôle des lieux saints chrétiens et musulmans à Jérusalem.