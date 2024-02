JO 2024 / Canoë Kayak : l’Algérienne Caroll Bouzidi officiellement qualifiée pour Paris 2024

L’athlète algérienne Caroll Bouzidi est officiellement qualifiée aux Jeux olympiques Paris 2024, dans l’épreuve de kayak slalom, a annoncé jeudi le Comité olympique et sportif algérien (COA).

A la faveur de cette nouvelle qualification, l’Algérie porte son total d’athlètes qualifiés aux JO 2024 à 19 sportifs, dont quatre représentants de la Fédération algérienne des sociétés d’aviron et de Canoë Kayak. Il s’agit des rameurs, Sid Ali Boudina en aviron Skiff poids léger, Nihed Benchadli, aviron en Skiff poids lourd et Brahim Guendouz en para-canoë.

A quelques mois du coup d’envoi des JO-2024, 19 athlètes chez les valides ont composté jusque-là, leur billet pour le rendez-vous parisien dans sept disciplines : boxe (5), athlétisme (3), tir sportif (3), cyclisme (2), aviron (2), canoë Kayak (1), voile (2), gymnastique (1).

Après avoir dominé le tournoi pré-olympique de Dakar en septembre dernier, en décrochant cinq billets qualificatifs (3 dames et 2 messieurs), la boxe algérienne est à l’heure actuelle, la discipline qui sera la plus représentée au rendez-vous de Paris.

Possédant de réelles chances d’être médaillées aux JO2024, Roumaissa Boualem (50 kg), Hadjila Khelif (60 kg) et Imane Khelif (66 kg) auront l’occasion de marquer l’histoire de la boxe algérienne. Leurs compatriotes masculins Jugurtha Ait Bekka (63,5 kg) et Mourad Kadi (+92 kg) possèdent également les capacités pour s’illustrer face aux meilleurs boxeurs du monde.

En athlétisme, les demi-fondistes (800m) Djamel Sedjati et Slimane Moula auront aussi l’occasion de briller sur la piste du Stade de France. Après une saison 2023 difficile en terme de résultats, les deux coureurs auront à c£ur de prendre leur revanche après avoir raté leur course en finale des Mondiaux 2023 à Budapest, l’été dernier (5e et 6e).

Pour sa part, le triple sauteur Mohamed Taher Yasser Triki essayera de jouer les troubles -fêtes face aux spécialistes de la discipline, dont le champion du monde burkinabé Haugues Fabrice Zango.