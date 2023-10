Karim Benzema va porter plainte contre Darmanin

Par le biais de son avocat qui s’est exprimé ce jeudi matin sur RMC, l’ancien international français va porter plainte pour «fausse information», et «peut-être pour injure publique».

Karim Benzema «en lien notoire avec les Frères musulmans» ? C’est ce que Gérald Darmanin a déclaré mardi sur CNEWS. Ce n’est évidemment pas du goût de l’attaquant d’Al-Ittihad, club saoudien, lui qui adressait récemment, sur les réseaux sociaux, ses «prières (aux) habitants de Gaza , victimes une fois de plus de ces bombardements injustes qui n’épargnent ni femmes ni enfants».

C’est par la voix de son avocat, Me Hugues Vigier, que l’ex-international tricolore a répondu à M. Darmanin, réfutant tout lien avec les Frères musulmans. «Ceci est faux ! Karim Benzema n’a jamais eu la moindre relation avec cette organisation. Il a d’ailleurs choisi de vivre en Arabie qui a décrété ladite organisation terroriste, ce que n’a jamais fait la France», a d’abord déclaré Me Vigier mercredi dans les colonnes du Parisien , ajoutant qu’une réflexion est en cours au sujet d’éventuelles «poursuites à l’encontre de ce ministre en application, par exemple, de la loi sur la manipulation de l’information chère à notre gouvernement… et de la diffamation voire de l’injure publique, parce que ce lien inexistant avec les Frères musulmans qu’il dit pourtant notoire est évidemment présenté comme dépréciatif. Il n’est pas acceptable que ceux qui gouvernent se croient autorisés à tout par pur opportunisme.»