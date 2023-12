Khoubaib Kouas, seul algérien dans les « 30 under 30 » de Forbes Middle East

Le créateur de contenu algérien Khoubaib Kouas fait sensation en intégrant la prestigieuse liste « 30 under 30 » de Forbes Middle East. Une consécration de son talent exceptionnel et de son influence grandissante dans le monde du tourisme numérique.

Avec plus de 1,8 million d’abonnés sur YouTube, 2,2 millions sur Instagram et 3,8 millions sur Facebook, Khoubaib transcende les frontières traditionnelles du tourisme avec ses récits captivants et ses visuels époustouflants.

Son inclusion dans la liste « 30 under 30 » (soit les 30 personnalités de moins de 30 ans) de Forbes pour la région MENA en 2023 souligne son impact dans le domaine des médias numériques et son rôle de leader parmi les jeunes entrepreneurs.

Khoubaib Kouas, un véritable influenceur

Sa passion pour les voyages l’a plutôt poussé à se tourner vers la création de contenu touristique.

En 2019, Khoubai Kouas est invité à participer à la deuxième édition du programme Sadeem, une émission de compétition entre différents créateurs de contenu visant à les guider et à élire le meilleur parmi eux.

En 2021, une campagne médiatique est lancée sur les réseaux sociaux pour soutenir le vidéaste et booster son nombre d’abonnés, afin qu’il dépasse le cap du million sur Instagram, en raison de la qualité du contenu qu’il crée pour promouvoir le tourisme en Algérie et ailleurs.

En seulement 36 heures, le nombre d’abonnés grimpe de 387 000 à 943 000 et le lendemain, Khoubaib Kouas réussit à atteindre le million. Même le ministère de l’Économie de la connaissance, des starts-up et des micro-entreprises, Yacine Oualid, a participé à la campagne en postant un message sur les réseaux sociaux.