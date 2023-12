La CAF écarte Riyad Mahrez de la finale du Ballon d’Or !

La Confédération africaine de football vient d’annoncer les finalistes pour les différents prix des CAF Awards récompensant les performances africaines de l’année et Riyad Mahrez n’est pas dans le top trois des meilleurs joueurs.

Le vainqueur de la Ligue des Champions UEFA est ainsi écarté de la course au profit de Mohamed Salah (Egypte), Achraf Hakimi (Maroc) et Victor Osimhen (Nigeria).

Outre Riyad Mahrez pour le Ballon d’Or africain, il y a également d’autres surprises dans les listes finales des différents trophées des CAF Awards-2023. En effet, Zinedine Belaid et Aïmen Mahious (USMA) n’ont pas figuré sur les listes finales du meilleur joueur africain interclubs de l’année, malgré leur grande contribution de la consécration de l’USMA en Coupe de Confédération CAF.

The best of the best.

Player of the Year (MEN) award – Final 3.#CAFAwards2023 pic.twitter.com/s4CzceaejY

— CAF (@CAF_Online) December 7, 2023