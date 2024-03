La Chine qualifie la situation à Gaza de “tragédie pour l’humanité“ et soutient l’adhésion de la Palestine à l’ONU

La Chine a qualifié ce jeudi la situation à Gaza de “tragédie pour l’humanité“ et de “honte pour la civilisation“, soulignant son soutien à l’obtention par la Palestine du statut d’État membre aux Nations unies.

C’est ce qui ressort d’une conférence de presse tenue dans la capitale Pékin par le ministre chinois des Affaires étrangères, Wang Yi, en marge des réunions de la 14ᵉ Assemblée populaire nationale du ministère des Affaires étrangères.

Wang a déclaré que la Chine soutenait l’obtention par la Palestine du statut d’État membre de l’ONU et appelle un certain membre du Conseil de sécurité (qu’il n’a pas nommé) à cesser d’y faire obstacle“.

Le chef de la diplomatie chinoise a qualifié la situation à Gaza comme une “tragédie pour l’humanité, et surtout une honte pour la civilisation“, et d’ajouter que “rien ne justifie de prolonger le conflit et de tuer des civils“.

“Ne pas pouvoir mettre fin à la catastrophe humanitaire causée par le conflit palestino-israélien, alors que nous sommes déjà au XXIe siècle, est une tragédie pour l’humanité, et surtout une honte pour la civilisation“, a fustigé le ministre chinois des Affaires étrangères.

Wang a appelé la communauté internationale à “à agir pour donner la priorité à un cessez-le-feu immédiat et à distribuer une aide humanitaire à Gaza”, soulignant que “tous les détenus doivent être libérés et toutes les actions qui nuisent aux civils doivent cesser”.

D’après le chef de la diplomatie chinoise, “Les injustices historiques contre les Palestiniens ne doivent pas continuer, et la solution à deux États est la seule voie vers une paix durable“ dans la région.

Il a souligné que la Chine soutenait la “reprise rapide“ des pourparlers de paix entre la Palestine et Israël, et que “la solution à deux États est la garantie d’une coexistence pacifique entre les deux pays“.

Wang a renouvelé le soutien de la Chine à la tenue d’une conférence de paix internationale officielle afin d’établir une feuille de route pour résoudre le conflit palestino-israélien.