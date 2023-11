La Cimenterie d’Aïn Touta prévoit d’exporter 300.000 t de clinker à fin 2023

La Société des ciments d’Aïn Touta (SCIMAT), relevant du Groupe industriel public des ciments d’Algérie (GICA) prévoit l’exportation à fin 2023 de 300.000 tonnes de clinker, a affirmé mercredi le conseiller du P-dg de la Société et chargé de communication, Abdelhakim Karech.

Dans une déclaration en marge des portes ouvertes organisées par SCIMAT à Biskra au siège de la Chambre de l’artisanat et des métiers (CAM), le même responsable a souligné que la Société a exporté à ce jour 260.000 tonnes de clinker et envisage de porter ce chiffre à 300.000 tonnes à la fin de l’année en cours.

La Société a ainsi dépassé les prévisions initiales d’exportation qui tablaient sur 200.000 tonnes pour l’année en cours en dépit de la rude concurrence sur le marché international, parvenant à conserver ses clients et répondre à une bonne partie de la demande sur les marchés internationaux, notamment d’Europe et des Amériques, a assuré son chargé de communication.

SCIMAT possède des capacités de production de 1,9 million tonnes par an et couvre une grande partie des besoins du marché national à travers ses 15 points de vente, selon la même source qui a relevé que la gamme de ses produits inclut divers types de ciment, les granulats et le béton prêt à l’emploi.

Durant ces portes ouvertes, SCIMAT présente aux opérateurs économiques et professionnels du bâtiment et travaux publics ses divers produits dont le tout nouveau GICA Benian 32.5 destiné à tous les travaux de construction et de finition et écoulé dans des sacs de 25 et 50 kg.

Ces portes ouvertes de SCIMAT se poursuivront au 30 novembre courant.