La Colombie ordonne à l’ambassadeur d’Israël de “quitter” le pays

Le ministre colombien des Affaires étrangères, Alvaro Leyva, a demandé ce lundi à l’ambassadeur de « s’excuser et partir », après les réactions de la diplomatie israélienne aux commentaires du président Gustavo Petro sur le conflit entre Israël et le Hamas.

Alvaro Leyva a qualifié de « grossièreté insensée » sur son compte X (ex-Twitter) les propos de l’ambassadeur Gali Dagan envers le président Petro, qui avait comparé les représailles d’Israël contre Gaza après les attaques violentes du Hamas à la persécution des juifs par les nazis, a rapporté RFI.

Cuba exhorte le Conseil de sécurité à mettre fin à l’impunité d’Israël

Le gouvernement cubain a exprimé samedi sa « grave préoccupation » face à la nouvelle escalade de la violence entre Israël et la Palestine, soulignant que le conflit est « la conséquence de 75 ans de violation permanente des droits inaliénables du peuple palestinien et de la politique agressive et expansionniste d’Israël ». « Cuba exige une solution globale, juste et durable au conflit israélo-palestinien, sur la base de la création de deux États, qui permettrait au peuple palestinien d’exercer son droit à l’autodétermination et d’avoir un État indépendant et souverain dans les frontières d’avant 1967, avec Jérusalem-est comme capitale », a déclaré le ministère des affaires étrangères. Le gouvernement dirigé par le président Miguel Díaz-Canel a exhorté le Conseil de sécurité des Nations unies à « remplir son mandat et à mettre fin à l’impunité d’Israël, la puissance occupante avec laquelle les États-Unis sont historiquement complices ».

