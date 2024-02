La Communauté algérienne à l’étranger très attachée à la mère patrie

La célébration de la Journée du Chahid, le 18 février de chaque année, se veut une occasion pour évoquer les étapes importantes de la Guerre de libération nationale et les sacrifices de nos martyrs.

L’objectif de cette commémoration est de préserver et renforcer les fondements de l’unité nationale. C’est cette date qui a été choisie par nos compatriotes résidant en France et dans d’autres pays pour célébrer cette Journée emblématique.

Encore une fois, la Communauté algérienne établie en France, et dans un élan patriotique exceptionnel, a répondu présente et confirme ainsi son fort attachement à la mère patrie.

Hélas, ce rendez-vous n’aura pas lieu, il fallait s’en douter, un rassemblement inédit des Algériens à Paris, le jour de la commémoration de la Journée nationale du Chahid pour exprimer haut et fort leur attachement à l’Histoire de leur pays, ne peut qu’être interdit par les autorités françaises, dont la position sur la question mémorielle n’a pas évolué d’un iota, faisant encore dans la confusion entre l’agressé et l’agresseur, le colonisateur et le colonisé.

Malgré cet interdit, la satisfaction est immense, le sentiment du devoir accompli est fort.

Intellectuels, artistes, sportifs, hommes de médias, influenceurs et citoyens, vous êtes notre fierté. Vous avez été à la hauteur de l’événement.

Aux côtés de très nombreuses personnes, qui se sont donné rendez-vous ce dimanche, vous avez démenti tous les pronostics, prouvant une énième fois votre attachement à la mère patrie et prouvant ainsi que l’Algérie est une et indivisible.