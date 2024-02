La Côte d’Ivoire remporte la Coupe d’Afrique des nations pour la troisième fois

En demi-finales, disputées mercredi dernier, la Côte d’Ivoire a éliminé la RD Congo (1-0), tandis que le Nigeria a battu l’Afrique du Sud aux tirs au but (4 à 2 tab, 1-1 temps réglementaire et prolongations).

De son côté, la Côte d’Ivoire, qualifiée en huitièmes in extremis parmi les meilleurs troisièmes des groupes après une seule victoire et deux défaites, a battu le tenant du titre, le Sénégal, en huitièmes aux tirs au but (5 tab à 4, 1-1 temps réglementaire et prolongations), avant de s’imposer face au Mali (2-1) en quart de finale. En demi-finale, les Eléphants ont battu la RD Congo par 1 but à 0.