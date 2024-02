La FAF met les choses au clair!

Elle dément les fausses déclarations attribuées à son président

La Fédération algérienne de football (FAF) a démenti ,mercredi soir dans un communiqué, les fausses informations attribuées à son président Wali Sadi, concernant l’identité du successeur de Belmadi à la tête de la barre technique des Verts.

“La FAF tient à informer le public et les médias que les propos et les informations qui circulent sur certains sites et comptes, et qui sont attribués au président de la FAF, M. Walid Sadi, sont totalement faux et sans fondement”, a indiqué la FAF dans un communiqué.

“La FAF précise que son président n’a jamais tenu ces déclarations ni fait ces promesses qui sont rapportées actuellement”, a précisé la même source, ajoutant qu’ “elle rappelle également que son président s’adresse à tous par le biais des canaux officiels de l’instance nationale du football”.

Et l’Instance présidée par Sadi de préciser: “les moyens de communication officiels de la FAF sont les seuls canaux par lesquels il communique”.

“La FAF se réserve le droit de poursuivre en justice les auteurs de ces mensonges”, a conclu la même source.