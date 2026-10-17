La FIFA sanctionne l’Espagne pour des chants islamophobes contre l’Égypte

La Fédération internationale de football (FIFA) a infligé une amende de 20 000 dollars à la Fédération royale espagnole de football (RFEF), à la suite de chants islamophobes entonnés par des supporters lors du match amical entre l’Espagne et l’Égypte, disputé le 31 mars dernier à Barcelone.

Selon la télévision publique espagnole RTVE, la décision disciplinaire prévoit également la fermeture d’au moins 15 % des places du stade lors du prochain match amical à domicile de la sélection espagnole.

La sanction fait suite aux incidents survenus au RCDE Stadium, lors de la rencontre entre les deux sélections, qui s’était achevée sur un score nul (0-0).

Une partie des supporters espagnols avait scandé des slogans visant les musulmans, notamment « Qui ne saute pas est musulman », provoquant de nombreuses réactions et condamnations.

La Commission de discipline de la FIFA a estimé que ces chants constituaient un comportement discriminatoire, l’identité religieuse étant utilisée pour désigner et tourner en dérision l’équipe adverse, selon le quotidien espagnol El País.

La sanction prévoit toutefois la possibilité d’attribuer les places concernées à des groupes spécifiques, notamment des familles, des étudiants ou des organisations engagées dans la lutte contre les discriminations, sous réserve de l’approbation de la FIFA.

Dans un communiqué relayé par RTVE, la Fédération espagnole a affirmé avoir agi immédiatement après avoir pris connaissance des incidents, en coopération avec les arbitres et les autorités compétentes.

La RFEF considère néanmoins la sanction comme particulièrement sévère et a annoncé son intention de déposer un recours devant le Tribunal arbitral du sport (TAS).

Les chants avaient également suscité la réaction de l’international espagnol Lamine Yamal, de confession musulmane, qui avait dénoncé des comportements irrespectueux et intolérables.