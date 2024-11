La gauche américaine échoue à bloquer une vente d’armes à Israël

Washington s’oppose pour la énième fois à un cessez-le-feu à Gaza

Des sénateurs de la gauche américaine, qui accusent l’administration Biden d’être “complice” d'”atrocités” à Gaza, ont échoué mercredi à bloquer une vente d’armes à Israël lors d’un vote au Sénat, au moment où un énième veto US a bloqué un orjet de texte appelant à un cessez-le-feu à Gaza.

Des sénateurs de la gauche américaine, qui accusent l’administration Biden d’être “complice” d'”atrocités” à Gaza, ont échoué mercredi à bloquer une vente d’armes à Israël lors d’un vote au Sénat. L’initiative a été lancée par le sénateur indépendant Bernie Sanders, qui a dénoncé la “guerre totale menée par le gouvernement extrémiste” du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu “contre le peuple palestinien”.

Lors d’un discours passionné dans l’hémicycle du Sénat américain, l’élu de gauche a évoqué les “millions de personnes extrêmement pauvres à Gaza, chassées de leurs maisons” et les “milliers d’enfants souffrant aujourd’hui de famine et de malnutrition”. “Les États-Unis sont complices de toutes ces atrocités. Nous finançons ces atrocités et cette complicité doit cesser”, a-t-il exhorté, selon France 24.

As the Senate prepares to vote on blocking offensive weapons sales to Israel, let’s remember: Netanyahu has violated international & U.S. law, violating human rights and blocking humanitarian aid. It is illegal for our government to provide him with more offensive weaponry. pic.twitter.com/iuxYeg69m5 — Bernie Sanders (@BernieSanders) November 20, 2024

Les résolutions qui ont fait l’objet d’un vote mercredi auraient empêché le Pentagone d’envoyer une nouvelle enveloppe de 20 milliards de dollars à Israël. Elles ont toutes échoué à être adoptées, un grand nombre d’élus affichant un soutien indéfectible à Israël, allié historique des États-Unis.

Nouveau veto américain au Conseil de sécurité pour un cessez-le-feu à Gaza

Nouvelle opposition de Washington. Les États-Unis ont empêché, mercredi 20 novembre, le Conseil de sécurité de l’ONU d’appeler à un cessez-le-feu “immédiat, inconditionnel et permanent” à Gaza, un nouveau veto en soutien à leur allié israélien. Le projet de texte préparé par les 10 membres élus du Conseil, et consulté par l’AFP, exigeait “un cessez-le-feu immédiat, inconditionnel et permanent qui doit être respecté par toutes les parties” et “la libération immédiate et inconditionnelle de tous les otages”.

“Nous avons été très clairs pendant toutes les négociations que nous ne pouvions pas soutenir un cessez-le-feu inconditionnel qui ne permette pas la libération des otages”, a justifié après le vote l’ambassadeur américain adjoint Robert Wood, estimant que le Conseil aurait, par cette résolution, envoyé au Hamas “le message dangereux qu’il n’y a pas besoin de revenir à la table des négociations”.

Le projet de résolution, qui a recueilli 14 voix pour et une contre, avait provoqué par avance la colère d’Israël.