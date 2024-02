La légende de la JSK et l’ancien international Salah Larbes n’est plus

L’ancien joueur international de la Jeunesse Sportive de Kabylie (JSK), Salah Larbes, s’est éteint lundi au CHU de Tizi-Ouzou, à l’âge de 71 ans.

Salah Larbes, ancien défenseur emblématique de la JSK, avec laquelle il avait remporté de nombreux trophées dont la Coupe d’Afrique des clubs champions de 1981, est décédé des suites d’une longue maladie, a-t-on indiqué de même source.

Le wali de Tizi-Ouzou, Djilali Doumi, accompagné des autorités locales, s’est déplacé au CHU Nedir Mohamed pour présenter ses condoléances à la famille du défunt. De nombreux citoyens, supporters et membres (anciens et actuels) de la famille de la JSK y étaient aussi présents.

Le président de la JS Kabylie Achour Cheloul a présenté ses sincères condoléances à la famille du défunt Salah Larbes.

En cette douloureuse circonstance, le ministre de la Jeunesse et ses Sports Abderrahmane Hamad et le président de la Fédération algérienne de football (FAF) Walid Sadi ont présenté leurs sincères condoléances à la famille du défunt et à l’ensemble de la famille du football algérien.

Salah Larbes, natif d’Alger, avait été recruté par la JSK en 1971, il gagnera avec son équipe le Championnat d’Algérie huit fois, deux Coupes d’Algérie, une Coupe d’Afrique des clubs champions ainsi que la Super Coupe de la CAF, pour devenir l’un des joueurs les plus titrés de l’histoire des Canaris, avec 12 titres officiels.

Il avait pris part avec la sélection algérienne de football à la Coupe du monde 1982 en Espagne, ainsi qu’à la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) 1980 au Nigeria et 1982 en Libye.