La mère de Mbappé annonce le nouveau club de son fils (VIDEO)

Kylian Mbappé et sa mère Fayza Lamari.

La mère de Kylian Mbappé, Fayza Lamari a répondu aux journalistes qui l’interrogeaient sur l’identité du club que son fils devrait rejoindre dès cet été.

“Quand est-ce que on saura [destination de Mbappé]?”, a demandé un des journalistes à la maman du capitaine des Bleus.

“Vous le savez déjà non, quand même [pressenti pour rejoindre le Real Madrid, ndlr”, a-t-elle répondu en esquissant un large sourire, en laissant entendre que son fils va enfiler le maillot des Merengues dès la saison prochaine. (vidéo)

“Forcément, il y a l’un de vos enfants qui quitte le club [PSG]…Sincèrement, c’est comme toute séparation, elles étaient magiques”, a-t-elle dit, ajoutant que “Paris, c’est magique. Sincèrement, c’est magique!”.

Il y a lieu de rappeler que Mbappé avait annoncé il y a quelques jours son départ officiel du PSG.

Fayza Lamari, ancienne joueuse française de handball d’origine algérienne, s’est rendue voici quelques jours dans sa ville natale à Béjaïa où elle a inspecté et lancé de nouveaux projets, dans le cadre des activités sociales et culturelles de l’association Inspired by Kylian Mbappé (IBKM), dans la municipalité de Feraoun, daïra d’Amizour.

Kylian Mbappé devrait effectuer cet été -sauf changement de programme- une visite en Algérie –pays de sa mère- après avoir visité il y a quelques mois le Cameroun –pays de son père-.