La ministre britannique de l’Intérieur limogée à cause des marches en soutien à la Palestine

C’est avec le départ de sa ministre de l’Intérieur que Rishi Sunak entame un remaniement visant à lui redonner un souffle à l’approche des législatives.

Le Premier ministre britannique a limogé ce lundi Suella Braverman, sur la sellette depuis des critiques adressées à la police. Elle est remplacée par l’ancien ministre des Affaires étrangères, James Cleverly, selon 20 Minutes.

Ce dernier est pour sa part remplacé par l’ancien Premier ministre David Cameron. L’ancien chef du gouvernement avait été vu à Downing Street au moment où les médias britanniques annonçaient le départ de Suella Braverman. David Cameron avait quitté le pouvoir en 2016 après la victoire du « Leave » lors du référendum sur la sortie du Royaume-Uni de l’Union européenne, à laquelle il était opposé.

Série de polémiques

Un remaniement était attendu depuis des semaines mais les événements se sont précipités la semaine dernière lorsque la ministre de l’Intérieur a critiqué la police de Londres dans une tribune au Times, lui reprochant d’autoriser la marche propalestinienne qui s’est tenue samedi et l’accusant de partialité.

L’article n’avait pas reçu le feu vert de Downing Street, contrairement aux règles habituelles. Outre un coup porté à l’autorité de Rishi Sunak, ces propos ont été considérés comme une atteinte à l’indépendance opérationnelle de la police.

Ils se sont ajoutés à une série de polémiques provoquées ces derniers mois par la très droitière ministre de 43 ans: elle a qualifié les arrivées de réfugiés d’« invasion » et a averti d’un « ouragan » migratoire, et avait plus récemment estimé que certains sans-abri dormaient dans des tentes conformément à un « mode de vie choisi ».